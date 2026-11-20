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Δεν γλίτωσαν από το ασπρόμαυρο τούνελ οι Γιάννης Μιχαηλίδης, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ, που ανανέωσαν τις προηγούμενες μέρες το συμβόλαιό τους με τον ΠΑΟΚ

Τις προηγούμενες μέρες, ο Δικέφαλος είχε ανακοινώσει πως οι τρεις παίκτες παραμένουν για αρκετά ακόμα χρόνια κάτοικοι Θεσσαλονίκης.

Γιάννης Μιχαηλίδης, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ είναι και με τη... βούλα ασπρόμαυροι, ενώ στη σημερινή (20/11) προπόνηση δεν γλίτωσαν από τους συμπαίκτες τους.

Οι τρεις τους, πέρασαν από το καθιερωμένο «τούνελ» που στήνεται αυτοσχέδια στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με τα... πειράγματα αλλά και τα «γαλλικά» να συντροφεύουν το εν λόγω βίντεο που δημοσίευσε ο Δικέφαλος.



Δείτε το σχετικό βίντεο: