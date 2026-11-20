Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ρεάλ (21:15) για την 13η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να κάνουν το 2/2 στην διαβολοβδομάδα.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ωστόσο ο ομονενής γκαρντ έδωσε το παρών στον εντός έδρας αγώνα των «ερυθρόλευκων» για να βρεθεί δίπλα στον πάγκο της ομάδας ύστερα από διάστημα απουσίας ενός μήνα.
Θυμίζουμε πως η τιμωρία του Ντόρσεϊ έληξε από την Παρασκευή 13/11 και έχει επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις την τελευταία εβδομάδα.