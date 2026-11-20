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Στην τρίτη θέση της κούρσας για το βραβείο του MVP ανέβηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με πέντε Ευρωπαίους να βρίσκονται στην πρώτη εξάδα της κατάταξης του NBA.

Εντυπωσιακή άνοδο καταγράφει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Kia MVP Ladder, την εβδομαδιαία αξιολόγηση που δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του NBA.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ κέρδισε οκτώ θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ανεβαίνοντας από την 11η στην 3η, έχοντας μέσο όρο 28,2 πόντους, 12,6 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ ανά αγώνα.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Λούκα Ντόντσιτς, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν ο Τζέισον Τέιτουμ, ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Αλπερέν Σενγκούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ευρωπαϊκή παρουσία, καθώς πέντε από τους έξι πρώτους προέρχονται από την Ευρώπη, με μοναδική εξαίρεση τον Αμερικανό Τέιτουμ.

Η συγκεκριμένη λίστα αποτελεί δημοσιογραφική αξιολόγηση του Σον Πάουελ (Shaun Powell), η οποία δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του NBA, και όχι την επίσημη ψηφοφορία για την ανάδειξη του πολυτιμότερου παίκτη.