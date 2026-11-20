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Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την αήττητη πορεία του στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών, επικρατώντας με 38-19 της ΑΕΣΧ Πυλαίας στη Μίκρα, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας

Ακόμη μία νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβλήθηκε εκτός έδρας της ΑΕΣΧ Πυλαίας με 38-19, δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα που έχει καταγράψει από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στο κλειστό της Μίκρας, καταφέρνοντας να επιβάλει τον ρυθμό της και να δημιουργήσει σημαντική διαφορά απέναντι στην Πυλαία.

Οι «ασπρόμαυρες» παρουσίασαν ήταν... φωτιά στην επίθεση, πετυχαίνοντας συνολικά τα 38 τέρματα. Η διαφορά των δύο ομάδων αποτυπώθηκε και στο τελικό αποτέλεσμα (19-38), με τον Δικέφαλο να κατακτά ακόμη δύο βαθμούς και να διατηρεί το απόλυτο των νικών μετά τις πρώτες οκτώ αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΠΑΟΚ παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας χωρίς απώλειες την προσπάθειά του στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών.

Πλέον, το πρωτάθλημα περνά σε περίοδο διακοπής, εξαιτίας των υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας στο EHF EURO 2026.