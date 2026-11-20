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Το όνομα του Σαντιάγο Σαντοβάλ συνδέουν με τον Ολυμπιακό δημοσιεύματα από το Μεξικό, με τον 19χρονο επιθετικό μέσο της Τσίβας Γκουανταλαχάρα να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον με τις φετινές εμφανίσεις του.

Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Σαντιάγο Σαντοβάλ, ενός από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Τσίβας, ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Μεξικανός δημοσιογράφος Κέρι Ρουίς αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο X ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον 19χρονο ποδοσφαιριστή, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε επίσημη πρόταση.

Olympiakos va por medio Chivas; Mónaco descarta a Lira; Edson en la mira de Atlas https://t.co/DvP3Vrenl2 — Kery! (@KeryNews) November 20, 2026

Ο Σαντοβάλ αγωνίζεται κυρίως ως επιθετικός μέσος, έχει ύψος 1,72 μ. και αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Τσίβας Γκουανταλαχάρα.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει καταγράψει 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα του Μεξικού, σημειώνοντας πέντε γκολ, επιδόσεις που αναδεικνύουν την επιθετική του συνεισφορά παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Το συμβόλαιό του με τον μεξικανικό σύλλογο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029, ενώ η εκτιμώμενη χρηματιστηριακή του αξία φτάνει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η περίπτωση του νεαρού Μεξικανού προστίθεται στα ονόματα που συνδέονται με τον Ολυμπιακό, όσο πλησιάζει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου.