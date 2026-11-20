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Νέο επεισόδιο στο σκάνδαλο του αιώνα στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Απόλλωνα Πατρών να ανακοινώνει συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα με αποκαλύψεις για την διαδικασία της wild card!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών Sendo ενημερώνει τους φιλάθλους του και το φίλαθλο κοινό ότι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 15:30, στο ξενοδοχείο DAYS City Suites Athens (Ορφέως 38, Αθήνα), θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου του οργανισμού, εκπροσωπούμενου από τη νομική σύμβουλο του Συλλόγου, κα Όλγα – Παρασκευή Σταγάκη.

Αντικείμενο της συνέντευξης τύπου θα αποτελέσουν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της Wild Card, οι διαδικασίες ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), καθώς και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει αναφορικά με τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας της wild card.

Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων, η Συνέντευξη Τύπου θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό Ionian TV, καθώς και σε απευθείας διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) μέσω του επίσημου καναλιού του Α.Σ. Απόλλων Πατρών Sendo στο YouTube.

Ο Απόλλων Πατρών συνεχίζει να υπερασπίζεται με συνέπεια τα δικαιώματά του, με μοναδικό γνώμονα τη νομιμότητα, την ισονομία και τον σεβασμό στους θεσμούς του ελληνικού αθλητισμού».