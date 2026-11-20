Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός Markaj News στο Χ, αναφέρει πως οι Ροχιμπλάνκος παρακολουθούν τον 25χρονο αριστερό μπακ της ΑΕΚ.
Το δημοσίευμα εκτιμά πως ο Ντιέγκο Σιμεόνε ψάχνει για αριστερό μπακ και ο Πήλιος θα μπορούσε να είναι μια πιθανή επιλογή.
Μάλιστα, γίνεται αναφορά στις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε ο διεθνής Αλβανός μπακ στο Champions League με την φανέλα της ΑΕΚ.
🚨EXCLUSIVE🚨 AEK Athens 🇬🇷 left back, Stavros Pilios 🇦🇱, is being heavily monitored by LaLiga 🇪🇸 giants, Atlético Madrid. According to sources, Mateu Alemany has identified the 25 year-old as potential cover for Alejandro Grimaldo 🇪🇸. Diego Simeone 🇦🇷 has been vocal of his need for Left-Back reinforcement. Sergi Cardona 🇪🇸 of Villarreal has also been linked recently. Pilios has been exceptional in the UEFA Champions League this season, scoring against Real Madrid 🇪🇸 and Manchester City 🏴. A. Jeni. Gati.— Markaj News (@MarkajTopNews) November 20, 2026