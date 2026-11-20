Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο υπερασπίστηκε τον Βινίσιους Τζούνιορ μετά την κριτική που δέχθηκε, σχολιάζοντας τα πέντε γκολ του με τη Βραζιλία, την αυτοκριτική του για το καλοκαίρι και τη θέση του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Θέλτα, ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε στην αλλαγή αντιμετώπισης του Βινίσιους, ο οποίος πέτυχε πέντε γκολ στα δύο φιλικά της Βραζιλίας απέναντι σε Σιγκαπούρη και Ιαπωνία.

«Πριν από δύο εβδομάδες μιλούσαν για τον Βινίσιους σαν να ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα, μετά τα γκολ του, όλοι συζητούν ξανά αν πρέπει να παίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι ένας απίστευτος ποδοσφαιριστής. Τον αγαπάμε, τον χρειαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να τον βοηθάμε».

Ο Βραζιλιάνος είχε παραδεχθεί ότι δεν προετοιμάστηκε σωστά το καλοκαίρι, μετά τον αποκλεισμό της εθνικής του στο Μουντιάλ.

Ο Μουρίνιο σχολίασε την αυτοκριτική του, τονίζοντας: «Ίσως δεν έπρεπε να πει ορισμένα πράγματα, αλλά δεν μου αρέσει να επικρίνω την ειλικρίνεια».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως κανείς δεν έχει εξασφαλισμένη θέση στην ενδεκάδα, ενώ υπογράμμισε ότι ο Βινίσιους είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα αποδυτήρια.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Βραζιλιάνος είναι αποφασισμένος να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ιδιαίτερα στις κρίσιμες αναμετρήσεις που ακολουθούν.