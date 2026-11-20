Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Socca Premier League, με τους τρεις πρωτοπόρους να συνεχίζουν νικηφόρα και να διατηρούνται στην κορυφή, διευρύνοντας μάλιστα ελαφρώς τη διαφορά τους από τους διώκτες τους.

Η αγωνιστική είχε αρκετά γκολ, με τα περισσότερα φαβορί να επιβεβαιώνουν τον τίτλο τους. Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε δύο αναμετρήσεις που ανέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί στη Socca δεν μπορεί κανένας να ξέρει το αποτέλεσμα και όλα μπορούν να συμβούν.

Το παιχνίδι που ξεχώρισε ήταν αναμφίβολα αυτό ανάμεσα στους W Rizz και Irmaos. Η W Rizz συνέχισε να σκοράρει με εντυπωσιακή ευκολία και κράτησε την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης. Από την άλλη, οι νεοφώτιστοι Irmaos αποδεικνύουν πως διαθέτουν όλα τα στοιχεία για να διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι δύο ομάδες προσέφεραν μια πολύ όμορφη αναμέτρηση, με το τελικό 6-6 να αφήνει αμφότερες με έναν βαθμό και στο μείον τρία από την κορυφή.

Δεν ήταν, όμως, η μοναδική ισοπαλία που επιβεβαίωσε πως στη Socca τίποτα δεν τελειώνει πριν από το τελευταίο σφύριγμα. DLC και Αλκοολικός Αστέρας έμειναν στο εντυπωσιακό 7-7, έπειτα από ένα συγκλονιστικό φινάλε στα τελευταία λεπτά με τρία γκολ.

Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ανάμεσα στους περσινούς δεύτερους και τρίτους της Premier League, Magufana και Bandoleros αντίστοιχα, οι τρίτοι παρουσιάστηκαν αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό. Γνωρίζοντας πως το ξεκίνημά τους στη φετινή διοργάνωση δεν ήταν το αναμενόμενο, με μόλις τρεις βαθμούς μέχρι εκείνο το σημείο, αναζητούσαν ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα τους. Και το πέτυχαν με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 10-6 και έφυγαν από τις τελευταίες θέσεις της παραμονής.

Στην κορυφή της βαθμολογίας δεν υπήρξαν αλλαγές, καθώς Cometas, ΠΑΣ Νάξου και San Antonio πήραν ακόμη ένα τρίποντο, διατηρώντας τις θέσεις τους.

Οι Cometas είχαν το πιο εύκολο έργο, καθώς επικράτησαν της Smixiside, ενώ οι περσινοί πρωταθλητές San Antonio και η ΠΑΣ Νάξου πέρασαν δύσκολα απέναντι σε Apache και Μόγιας αντίστοιχα. Στο τέλος βρήκαν τον τρόπο να φτάσουν στη νίκη και να διατηρήσουν το αήττητό τους, παραμένοντας σταθερά σε τροχιά πρωταθλητισμού.

Σημαντική βαθμολογική ανάσα πήραν οι Los Magos και Brodios, οι οποίοι πανηγύρισαν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή σεζόν. Επικράτησαν απέναντι σε Famagusta και Amigos αντίστοιχα, δύο αποτελέσματα που τους επιτρέπουν να απομακρυνθούν από τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας και να κοιτάξουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια.

Θετικό πρόσημο είχε η αγωνιστική και για δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Οι Kaiei SKG επικράτησαν με άνεση της Betis SKG, κατακτώντας το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντό τους. Το ίδιο έκανε και η Zigolo που ξεπέρασε το εμπόδιο της Valys και έφτασε και αυτή στην δεύτερη της νίκη μετά το κακό ξεκίνημα.

Τέλος, σημαντικές νίκες που τους διατηρούν σε τροχιά διεκδίκησης ευρωπαϊκών εισιτηρίων πανηγύρισαν οι Las Pulgas και Kaiei. Οι πρώτοι πραγματοποίησαν εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτησή τους, ενώ οι δεύτεροι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος, καταφέρνοντας να φτάσουν στο τρίποντο.