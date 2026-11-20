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Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν θέλει αναβολή του αγώνα με τον Άρη, παρά τα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Ο Ολυμπιακός μετρά τρεις σημαντικές απώλειες στη μεσαία γραμμή μέσα σε μόλις 11 ημέρες, καθώς Τσικίνιο, Πουέρτα και Έσε βρίσκονται εκτός δράσης. Ωστόσο, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν δείχνει διατεθειμένος να αλλάξει τον αγωνιστικό προγραμματισμό της ομάδας του.

Η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» ρώτησε τον Ισπανό τεχνικό εάν επιθυμεί να ενεργοποιηθεί το δικαίωμα αναβολής για την αναμέτρηση με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με την απάντησή του να είναι άμεσα αρνητική.

Παράλληλα, ο Ιμανόλ έστειλε μήνυμα συσπείρωσης στα αποδυτήρια, ζητώντας από τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν την απόδοση τους και να αγωνιστούν και για όσους απουσιάζουν λόγω τραυματισμών.

Προτεραιότητα αποτελεί αποκλειστικά η επόμενη αναμέτρηση με τον Ηρακλή και στη συνέχεια το ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη Μίλαν.

Όσο για το ενδεχόμενο αναβολής του ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 5 Δεκεμβρίου, η σχετική συζήτηση μεταφέρεται στην επόμενη εβδομάδα. Ο Ιμανόλ δεν επιθυμεί να αποπροσανατολιστούν οι παίκτες του, διατηρώντας την προσοχή τους αποκλειστικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που προηγούνται.