Η Αναντολού Εφές ήταν σε... μεγάλα κέφια, εκτέλεσε με 50% από τα 6,75μ. (15/30) και έτσι πήρε μια πανεύκολη νίκη απέναντι στην Βιλερμπάν με 107-81.

Η Ανανατολού Εφές υποδέχθηκε την Βιλερμπάν στο «Turkcell Basketball Development Center» για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Η τουρκική ομάδα ήταν ανώτερη σε όλη την διάρκεια του αγώνα, τελείωσε το ματς με 50% από τα 6,75μ. (15/30) και πανηγύρισε μια πανεύκολη νίκη με 107-81. Έτσι, η Εφές βρίσκεται πλέον στο 6-7 και η Βιλερμπάν στο 4-9.

Για τους νικητές ο Στράζελ είχε 20 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23:19, με τον Λόιντ να προσθέτει 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26:25. Από την άλλη, ο Φόντζο Ντάντα μέτρησε 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:41 και ο Σέστινα ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 16:45.

Πήρε τον έλεγχο η Εφές και πήγε στο +13 στα αποδυτήρια

Με τους Σάρις και Λόιντ η Εφές προηγήθηκε με πέντε πόντους, ενώ μετά το τρίποντο του Κράουντερ ακολούθησαν αυτά των Λόιντ και Σάριτς για το 11-3. Πέιν και Τζόουνς ανέβασαν την διαφορά στους 10 (15-5), ενώ η Βιλερμπάν με τους Σέστινα, Λάιτι και Φόντζο Ντάντα μείωσε στους 5 (18-13). Ντοζίερ και Στραζέλ έφεραν ξανά τους Τούρκους στο +10 (23-13) και τελικά η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 25-17.

Μιλς, Οσμάνι, Λόιντ και Στράζελ ξεκίνησαν το δεύτερο δεκάλεπτο με έξι τρίποντα για το 34-23, ενώ μετά ευστόχησε και ο Σέστινα από τα 6,75μ. (39-28). Ο Στράζελ «απάντησε» και ο Σάριτς με τέσσερις βολές ανέβασε την διαφορά στους 18 (46-28). Η τουρκική ομάδα διατήρησε εύκολα το προβάδισμα που δημιούργησε και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 54-41.

Έκανε… πάρτι η Εφές και πήρε τη νίκη με κατοστάρα

Με τέσσερις πόντους του Τζόουνς η Εφές έκανε το 59-45, ενώ οι δυο ομάδες συνέχισαν τον… βομβαρδισμό από τα 6,75μ. με τους Σάριτς, Σέστινα και Γιούστα να διαμορφώνουν το 65-50. Μετά τις βολές του Μάλκολμ, ήρθε το and-1 του Κράουντερ, με την διαφορά να είναι στους 14 (67-53). Ο Πέιν ευστόχησε από κοντά, και ακολούθησαν τρίποντα από τον ίδιο και τους Φόντζο Ντάντα και Κράουντερ για το 72-59. Λόιντ και Γιούστα με 7-0 σερί πόντους έφεραν την Εφές στο +20 (79-59) και το φινάλε της τρίτης περιόδου βρήκε τους Τούρκους να προηγούνται με 85-66.

Οσμάνι και Γιούστα η Εφές έφτασε το +23 (89-66) και μετά ακολούθησαν τα νέα τρίποντα των Σέστινα και Στράζελ για το 92-69. Η Εφές δεν κινδύνεψε μέχρι το τέλος του αγώνα, δεν επέτρεψε στην Βιλερμπάν να πιστέψει ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στο ματς και πήρε μια πανεύκολη νίκη με 107-81.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 54-41, 85-66, 107-81

Τα στατιστικά του αγώνα.