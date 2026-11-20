Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ άνοιξε το σκορ για την Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Αχλί, με δυνατό δεξί σουτ στο 14ο λεπτό, φτάνοντας πλέον τα 986 γκολ στην καριέρα του, γκολ που ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Σαουδική Αραβία (3-1).

Ο CR7 που πλησιάζει όλο και περισσότερο στον μεγάλο του στόχο που είναι τα 1.000 τέρματα, καθώς πλέον χρειάζεται μόλις 14 ακόμη γκολ για να γράψει την πλέον ολόχρυση σελίδα, είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του, αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πέναλτι που εκτέλεσε τέσσερα λεπτά μετά, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι.

Γεγονός που φάνηκε να επηρεάζει στη συνέχεια την Αλ Νασρ, με την Αλ Αχλί να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και να φτάνει στη σημαντική επικράτηση, χάρη στα τέρματα των Γκαλένο (45'+1'), Τόνεϊ (70') με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και Ντα Σίλβα (75').

CRISTIANO RONALDO IS 14 GOALS AWAY FROM NUMBER 1,000! 🤯 https://t.co/MO0l8qJJ0a — TC (@totalcristiano) November 20, 2026