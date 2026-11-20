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Η κυκλοφορία του GTA 6 έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενθουσιασμό, αλλά και προβληματισμό στους προπονητές, που ανησυχούν για τις επιπτώσεις του ξενυχτιού στην αγωνιστική απόδοση και τον κίνδυνο τραυματισμών. Το θέμα έχει απασχολήσει τόσο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όσο και το NBA.

Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI στις 19 Νοεμβρίου έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον κόσμο, με τον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού να μην αποτελεί εξαίρεση.

Το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι έχει ήδη μπει στις συζητήσεις των αποδυτηρίων, με αρκετούς προπονητές να προβληματίζονται για τις ώρες που ενδέχεται να αφιερώνουν οι αθλητές μπροστά στις κονσόλες, περιορίζοντας τον ύπνο και την απαραίτητη αποκατάσταση.

Η έλλειψη ξεκούρασης μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση και τη φυσική κατάσταση, ενώ ενδέχεται να αυξήσει και τον κίνδυνο τραυματισμών.

Ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ, εκφράζοντας την ελπίδα οι ποδοσφαιριστές του να απολαύσουν το GTA 6 χωρίς να μπερδέψουν τη μέρα με τη νύχτα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο ίδιος δεν διαθέτει κονσόλα στο σπίτι του.

Από την πλευρά του, ο Νταβίντε Αντσελότι της Λιλ εμφανίστηκε πιο χαλαρός. Ο Ιταλός τεχνικός εξήγησε ότι εμπιστεύεται τους ποδοσφαιριστές του και δεν σκοπεύει να ελέγχει τι ώρα κοιμούνται ή πώς περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη επαγγελματισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Τουλούζ. Ο προπονητής της, Γενς Μπέρτελ Άσκου, αποκάλυψε ότι το ζήτημα είχε απασχολήσει το τεχνικό επιτελείο εδώ και εβδομάδες, ενώ ορισμένοι ποδοσφαιριστές δοκίμασαν ήδη το παιχνίδι μετά την προπόνηση της 19ης Νοεμβρίου.

Ο γαλλικός σύλλογος έχει προγραμματίσει παρέμβαση ειδικού ύπνου μέσα στον Δεκέμβριο, χωρίς πάντως να εξετάζει την απαγόρευση του παιχνιδιού.

Στον ενθουσιασμό για το GTA 6 έχουν συνδεθεί και γνωστοί ποδοσφαιριστές, όπως οι Τιμπό Κουρτουά, Εντουάρντο Καμαβινγκά, Ντάνι Όλμο, Μπράιαν Μπεμό και Αλεξάντερ Ίσακ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν επηρεαστεί οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το θέμα ξεπέρασε μάλιστα τα όρια του ποδοσφαίρου, φτάνοντας μέχρι το NBA. Ο Στίβεν Άνταμς των Χιούστον Ρόκετς είχε προβλέψει αστειευόμενος ότι η κυκλοφορία του GTA 6 θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιδόσεις αθλητών μέσα στον Νοέμβριο, καθώς αρκετοί θα αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι.

Το GTA 6 αποτελεί πλέον ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τους επαγγελματικούς συλλόγους, με τους προπονητές να αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή των αθλητών και στις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητάς τους.