Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως ήταν μια τρομερή διαβολοβδομάδα για την ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην Euroleague TV:

«Ήταν μια συμπαγής εμφάνιση και αμυντικά και επιθετικά. Αμυντικά ήμασταν πολύ καλά, δώσαμε δέκα δεύτερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ελέγξαμε απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα. Είχαμε 26-28 ασίστ, δεν θυμάμαι το νούμερο, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.

Τρομερή ατμόσφαιρα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Ήταν σπουδαία διπλή εβδομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι.

Έχουμε καταπληκτικούς παίκτες, όλοι το ξέρουν. Δεν έχουμε κάποιους παίκτες στο ροτέισον. Τέσσερα ματς αυτή την εβδομάδα, πολύ δύσκολη δουλειά για τους παίκτες. Το να παίζεις ομαδικά για αυτούς είναι ευκολότερο. Πρέπει να πω ότι οι δύο ψηλοί έπαιξαν και στις δύο καταπληκτικά. Αμύνθηκαν, έκαναν μπλοκ, έβαλαν σουτ από το κέντρο. Στο προηγούμενο ματς είχαν 0 ριμπάουντ, μίλησα μαζί τους και τους είπα ότι δεν σας αξίζει σαν παίκτες να μην έχετε ριμπάουντ με την αθλητικότητα και την δύναμή σας. Προσαρμόστηκαν και είμαι πραγματικά χαρούμενος».