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Ένα εντυπωσιακό καλάθι πέτυχε ο Τάιρικ Τζόουνς στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, ευστοχώντας πίσω από το κέντρο του γηπέδου με ένα απίθανο σουτ με καρπό.

Ο Αμερικανός σέντερ πρόλαβε το χρονόμετρο και έστειλε την μπάλα στο καλάθι από τεράστια απόσταση, προσφέροντας μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της αναμέτρησης.

Δείτε το βίντεο με το απίθανο buzzer beater του Τάιρικ Τζόουνς: