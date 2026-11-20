Ο Αμερικανός σέντερ πρόλαβε το χρονόμετρο και έστειλε την μπάλα στο καλάθι από τεράστια απόσταση, προσφέροντας μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της αναμέτρησης.
Δείτε το βίντεο με το απίθανο buzzer beater του Τάιρικ Τζόουνς:
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Ο Αμερικανός σέντερ πρόλαβε το χρονόμετρο και έστειλε την μπάλα στο καλάθι από τεράστια απόσταση, προσφέροντας μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της αναμέτρησης.
Δείτε το βίντεο με το απίθανο buzzer beater του Τάιρικ Τζόουνς: