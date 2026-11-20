Στην Elite League σήμερα (20/11) στις 17.00 αναμετρώνται Kerakoll ΑΓΕΧ-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 η οποία τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, θα μεταδώσει στις 20.00 το παιχνίδι Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ψυχικό.
Στην Allwyn Women’s Basketball League 1, το πρωτάθλημα της οποίας θα αρχίσει ξανά αύριο (21/11), το Ionian TV θα μεταδώσει τηλεοπτικά στις 17.00 το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής, Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός. Μπορείτε να δείτε το Ionian TV μέσω YouTube, μέσω Magenta TV (TV 100 και ΕΝΑ Channel) και μέσω της Nova.
Στη National League 1 αύριο (21/11) και την Κυριακή (22/11) θα διεξαχθεί η 8η αγωνιστική, τα παιχνίδια της οποίας θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις:
Elite League
Παρασκευή 20/11/2026
Kerakoll ΑΓΕΧ-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου, ΕΡΤ 2
Σάββατο 21/11/2026
Κρόνος BC Plasis-Insterplast, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Αναγέννηση, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ
Σοφάδες Βίκος Cola-Evertech Παπάγου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Αμύντας-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Κόροιβος-Πρωτέας Βούλας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Δευτέρα 23/11/2026
Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ψυχικό, ΕΡΤ 2
National League 1
Σάββατο 21/11/2026
Μίλων-Πανελευσινιακός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
ΝΟ Σαρωνίδας-Ιωνικός Νικαίας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
ΑΜ Ελευσίνας-Νήαρ Ηστ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Δάφνη-ΑΟΠ Φαλήρου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Δάφνη Δαφνίου-Παγκράτι, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Χολαργός-Πανελλήνιος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Σύλλας Αιδηψού-Αστέρας Αλιβερίου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Αιγάλεω-Παναχαϊκή, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Ερμής Αργυρούπολης-Απόλλων Πατρών Sendo, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Έσπερος Λαμίας-Αχαγιά, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Γαργαλιάνοι-Εθνικός Διστόμου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
ΑΣ Καρδίτσας-Ιόνιος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πανόραμα-ΚΑΟ Δράμας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πιερικός Αρχέλαος-Γαλάτιστα, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Ιωνικός Ιωνίας-Πανσερραϊκός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Λεύκιππος Ξάνθης-ΧΑΝΘ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Ελευθερούπολη-ΚΑΟΧ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Γέφυρα-Αρετσού Καλαμαριάς, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Κυριακή 22/11/2026
Δούκας-Ηλυσιακός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Προμηθέας 2014-Σπόρτιγκ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Allwyn Women’s Basketball League 1
Σάββατο 21/11/2026
Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός, Ionian TV
* Μπορείτε να δείτε τον αγώνα και εδώ
Ολυμπιακός-Παναθλητικός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Κυριακή 22/11/2026
Πάνθηρες Καβάλας-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πρωτέας Βούλας-Άρης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Πανσερραϊκός FIBRAN-Κρόνος BC Plasis, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ
Δευτέρα 23/11/2026
ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ