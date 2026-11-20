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Η δράση στα Εθνικά Πρωταθλήματα συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, με την Elite League να ανοίγει σήμερα (20/11) την αυλαία, για να ακολουθήσουν αύριο (21/11), την Κυριακή (22/11) και τη Δευτέρα (23/11) οι αγώνες στις National League 1, National League 2, Allwyn Women’s Basketball League 1, Women’s Basketball League 2 και Women’s National League.

Στην Elite League σήμερα (20/11) στις 17.00 αναμετρώνται Kerakoll ΑΓΕΧ-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 η οποία τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, θα μεταδώσει στις 20.00 το παιχνίδι Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ψυχικό.

Στην Allwyn Women’s Basketball League 1, το πρωτάθλημα της οποίας θα αρχίσει ξανά αύριο (21/11), το Ionian TV θα μεταδώσει τηλεοπτικά στις 17.00 το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής, Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός. Μπορείτε να δείτε το Ionian TV μέσω YouTube, μέσω Magenta TV (TV 100 και ΕΝΑ Channel) και μέσω της Nova.

Στη National League 1 αύριο (21/11) και την Κυριακή (22/11) θα διεξαχθεί η 8η αγωνιστική, τα παιχνίδια της οποίας θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις:

Elite League

Παρασκευή 20/11/2026

Kerakoll ΑΓΕΧ-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου, ΕΡΤ 2

Σάββατο 21/11/2026

Κρόνος BC Plasis-Insterplast, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Αναγέννηση, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

Σοφάδες Βίκος Cola-Evertech Παπάγου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Αμύντας-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Κόροιβος-Πρωτέας Βούλας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Δευτέρα 23/11/2026

Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ψυχικό, ΕΡΤ 2

National League 1

Σάββατο 21/11/2026

Μίλων-Πανελευσινιακός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΝΟ Σαρωνίδας-Ιωνικός Νικαίας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΑΜ Ελευσίνας-Νήαρ Ηστ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Δάφνη-ΑΟΠ Φαλήρου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Δάφνη Δαφνίου-Παγκράτι, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Χολαργός-Πανελλήνιος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Σύλλας Αιδηψού-Αστέρας Αλιβερίου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Αιγάλεω-Παναχαϊκή, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ερμής Αργυρούπολης-Απόλλων Πατρών Sendo, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Έσπερος Λαμίας-Αχαγιά, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Γαργαλιάνοι-Εθνικός Διστόμου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΑΣ Καρδίτσας-Ιόνιος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πανόραμα-ΚΑΟ Δράμας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πιερικός Αρχέλαος-Γαλάτιστα, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ιωνικός Ιωνίας-Πανσερραϊκός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Λεύκιππος Ξάνθης-ΧΑΝΘ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ελευθερούπολη-ΚΑΟΧ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Γέφυρα-Αρετσού Καλαμαριάς, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Κυριακή 22/11/2026

Δούκας-Ηλυσιακός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Προμηθέας 2014-Σπόρτιγκ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Allwyn Women’s Basketball League 1

Σάββατο 21/11/2026

Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός, Ionian TV

* Μπορείτε να δείτε τον αγώνα και εδώ

Ολυμπιακός-Παναθλητικός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Κυριακή 22/11/2026

Πάνθηρες Καβάλας-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πρωτέας Βούλας-Άρης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πανσερραϊκός FIBRAN-Κρόνος BC Plasis, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Δευτέρα 23/11/2026

ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ