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Έντονη κριτική στον Ροναλντίνιο άσκησε ο Αντόνιο Κασάνο, με αφορμή την επιστροφή του Βραζιλιάνου στα γήπεδα σε ηλικία 46 ετών, χαρακτηρίζοντας την επιλογή του ντροπιαστική.

Ο Αντόνιο Κασάνο δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την απόφαση του Ροναλντίνιο να αγωνιστεί ξανά, έπειτα από 11 χρόνια, με τη φανέλα της Ραβέννα, ομάδας στην οποία ο Βραζιλιάνος διαθέτει μετοχική συμμετοχή.

Η παρουσία του στην αναμέτρηση με τη Φόρλι, για την τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, προκάλεσε την αντίδραση του πρώην Ιταλού διεθνούς.

Μιλώντας στο podcast Viva El Fútbol, ο Κασάνο ξεκαθάρισε αρχικά ότι τρέφει τεράστιο σεβασμό για τον Ροναλντίνιο, τον οποίο κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, δίπλα στους Μέσι, Μαραντόνα, Ρονάλντο και Πελέ.

Ωστόσο, η εκτίμησή του για την ποδοσφαιρική αξία του Βραζιλιάνου δεν τον εμπόδισε να ασκήσει σκληρή κριτική στην απόφασή του.

Ο 44χρονος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν δυσάρεστη και αχρείαστη, εκτιμώντας πως πραγματοποιήθηκε λόγω της φιλικής σχέσης του Ροναλντίνιο με τον πρόεδρο της Ραβέννα.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν θα επέστρεφε στα γήπεδα με αυτόν τον τρόπο ούτε για 10 ούτε για 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κασάνο χαρακτήρισε την κίνηση «φάρσα» και «ντροπή», εκφράζοντας την έκπληξή του για την επιλογή ενός ποδοσφαιριστή που εξακολουθεί να θαυμάζει.