Ο Πέδρο Μαρτίνεθ σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μετά την βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό, τόνισε πως η ομάδα του δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση αυτή την περίοδο, ενώ στάθηκε και στην νοοτροπία των παικτών του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν παρουσιαστήκαμε στο παρκέ με την ανταγωνιστικότητα που περιμέναμε. Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια μας, δεν ξεκινήσαμε καλά επιθετικά, κάνοντας αρκετά λάθη, τα οποία αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για εμάς, καθώς επηρεάζουν σημαντικά την αυτοπεποίθησή μας. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι η ομάδα συνέχισε να παλεύει και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με καλύτερη ενέργεια και ρυθμό. Ωστόσο, η δεύτερη περίοδος ήταν πολύ κακή για εμάς. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με μεγάλη άνεση, βρήκε εύκολα το δρόμο προς το καλάθι και κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα.Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, όμως η νοοτροπία μας δεν ήταν η κατάλληλη. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης έκανε και πάλι την εμφάνισή της, δυσκολεύοντας την προσπάθειά μας. Προς το τέλος καταφέραμε να ευστοχήσουμε σε ορισμένα τρίποντα με τον Οκέκε, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να επιστρέψουμε στη διεκδίκηση του αγώνα»

Για την μεγάλη διαφορά στην ενέργεια σε άμυνα και επίθεση: «Ναι, ίσως αυτή την περίοδο να μην βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση. Και στο προηγούμενο παιχνίδι, πριν από δύο ημέρες, είχαμε την ίδια αίσθηση, ότι μας έλειπε η ενέργεια σε σύγκριση με τον αντίπαλό μας. Σίγουρα, όταν αγωνίζεσαι εκτός έδρας, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, αλλά αυτό δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογία για να εξηγήσουμε όσα συνέβησαν. Δεν ξέρω τι φταίει. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε, οι παίκτες καταβάλλουν προσπάθεια και θέλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό, όμως αυτή τη στιγμή δεν καταφέρνουμε να παίξουμε το καλό μπάσκετ που παρουσιάσαμε σε άλλες περιόδους της φετινής σεζόν».

Για το αν ήταν έκπληξη η εμφάνιση του Ολυμπιακού με την απουσία του Μοντέρο: «Σίγουρα, ο Μοντέρο είναι ένας σπουδαίος παίκτης και είναι λογικό η απουσία του να τους επηρεάζει. Ωστόσο, διαθέτουν και άλλους εξαιρετικούς παίκτες. Σήμερα, για παράδειγμα, οι ψηλοί τους πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση, τόσο στον τομέα των ριμπάουντ όσο και στο σκοράρισμα, κάτι που αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα για εμάς. Έχουν παίκτες όπως ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ, οι οποίοι είναι σπουδαίες μονάδες. Από την πλευρά μας, σήμερα δεν είχαμε κάποιον παίκτη που να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ίδιο επίπεδο».