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Ο Ολυμπιακός είχε σε εξαιρετική βραδιά τους Εβάν Φουρνιέ - Ταϊρίκ Τζόουνς, βρήκε πλουραλισμό και «καθάρισε» τη Ρεάλ Μαδρίτης (92-76).

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ: Καλή δουλειά με δημιουργία, σωστές αποφάσεις και «οικονομία». Ο "CMM", που έδωσε και αμυντικές λύσεις, πήρε... μπρος στο β' μέρος και ολοκλήρωσε το ματς με 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 7

Τάισον Ουόρντ: Ξεκίνησε εξαιρετικά, στη συνέχεια «χάθηκε» λίγο, εξαιτίας και ενός τραυματισμού του, όμως συνολικά ήταν πολύ θετικός για άλλο ένα βράδυ και στις δύο μεριές του παρκέ (10π., 4ρ., 3ασ.). Βαθμός: 7

Νίκος Πλώτας: Αγωνίστηκε μόλις 1'34'' και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Σάσα Βεζένκοφ: Μπήκε άστοχος στο παιχνίδι (0/5 σουτ), αλλά στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και κινήθηκε σε... γνώριμα επίπεδα για τον ίδιο: 14 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 25'42''. Ξεχώρισε ξανά ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ. Βαθμός: 7

Κώστας Παπανικολάου: Θετική εικόνα και από τον «Παπ», παρά τα 1/5 εντός πεδιάς του. Είχε 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και μόλις 1 λάθος σε 18', βοηθώντας και αμυντικά. Βαθμός: 6

Όμηρος Νετζήπογλου: Χρησιμοποιήθηκε για 7'14'', προσπάθησε να δώσει κάποιες αμυντικές λύσεις, αλλά δεν έκανε step up. Βαθμός: 5

Εμπάι Εντζάι: Δεν ήταν τόσο επιδραστικός, όσο σε άλλα ματς, αλλά ήταν ξανά θετικός. Είχε 6 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ απέναντι στη «βασίλισσα». Βαθμός: 6

Κόρι Τζόσεφ: Ήταν άστοχος στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, αλλά μοίρασε 5 ασίστ για 1 λάθος και έκανε και 1 κλέψιμο. Και εκείνος δεν... υστέρησε κόντρα στους Μαδριλένους. Βαθμός: 6

Μπράιαντ Ντάνστον: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Ντόντα Χολ: Έκανε εξαιρετική δουλειά απέναντι στον Ταβάρες και στις δύο πλευρές του παρκέ και ολοκλήρωσε ακόμα ένα ματς που βοήθησε πολύ τον Μπαρτώκα. Σε 18'02'' σημείωσε 11 πόντους, ενώ είχε και 1 κλέψιμο, αλλά και 1 κόψιμο. Βαθμός: 8

Ταϊρίκ Τζόουνς: Ο MVP της βραδιάς με μια κυρίαρχη εμφάνιση κόντρα σε κάθε ψηλό του Πέδρο Μαρτίνεθ. Μέτρησε 22 πόντους και «άγγιξε» το career high του, κατέβασε 8 ριμπάουντ, έκανε 3 (!) κλεψίματα και έδειξε να το απολαμβάνει. Βαθμός: 9

Εβάν Φουρνιέ: Σταθερά πολύ καλός ο Γάλλος γκαρντ. Είχε 17 πόντους σε 29'18'', δεν έδειξε ποτέ να μένει από ενέργεια και παράλληλα έδωσε ό,τι μπορούσε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού των νικητών (1 ριμπάυντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα). Βαθμός: 8