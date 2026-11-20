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Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας αντικαταστάθηκε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Κολωνία με πρόβλημα στον αστράγαλο.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται όλοι στην Μπάγερν που ξαφνικά πλήττεται από αλλεπάλληλους τραυματισμούς στην μεσοεπιθετική της ζώνη.

Ο Χάρι Κέιν αντικαταστάθηκε στο 20ό λεπτό του εντός έδρας αγώνα με την Κολωνία με πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο, έπειτα από ένα δυνατό χτύπημα που δέχθηκε.

Ο Άγγλος φορ βγήκε κουτσαίνοντας από το γήπεδο και οι Βαυαροί περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα στη συνέχεια για τους Βαυαρούς, αφού στην ανάπαυλα αντικαταστάθηκε και ο Μάικλ Ολίσε που στα μέσα του ημιχρόνου είχε αντιμετωπίσει και αυτός πρόβλημα τραυματισμού!