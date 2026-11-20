Μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε πως ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά τα όσα είπε στην Euroleague TV:

«Ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν. Όχι γιατί σκοράραμε αλλά γιατί παίξαμε με σκληράδα, ομαδικά. Ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια, όλοι προσέφεραν. Κερδίσαμε με την Μακάμπι, αλλά δεν παίξαμε όπως θέλαμε και έπρεπε να τα κάνουμε όλα καλύτερα.

Γίνεται trademark για τον Βεζένκοφ η πάσα πίσω από το κεφάλι. Έχουμε έναν τρόπο να παίζουμε. Προσπαθούμε να τον ακολουθούμε, προφανώς δεν θα είναι τέλειο κάθε εβδομάδα. Κάποιες φορές παίζεις πιο ατομικά, κάνεις αυτό που σου δίνει η άμυνα. Θέλουμε να το εκμεταλλευτόμαστε. Αυτή η άμυνα είχε επιτυχίες με αυτό το σύστημα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Ήταν τύχη τα τρία buzzer-beater. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν ξανά, δείχνει κάτι. Έχουμε το πνεύμα. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ο τρόπος που παίζουμε και πανηγυρίζουμε δείχνει το πνεύμα της ομάδας».