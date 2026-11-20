Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έκανε το καθήκον του κόντρα στον Φράνσις Τιάφοου και πέρασε στα ημιτελικά του ATP Finals για τέταρτη φορά στην καριέρα του.

Στον αγώνα που έκρινε την τελευταία θέση στην τετράδα, ο 30χρονος Ρώσος (Νο.5) ξεπέρασε το εμπόδιο του 28χρονου Αμερικανού (Νο.8) με 6-3, 6-4 σε 81 λεπτά και σφράγισε το σπουδαίο ραντεβού με τον Σάσα Ζβέρεφ, μετά από μεγάλη εμφάνιση.

Είναι ένας αντίπαλος που γνωρίζει πολύ καλά, αφού οι δυο τους έχουν συναντηθεί στο παρελθόν άλλες 22 φορές! Έχει, μάλιστα, ξεκάθαρο προβάδισμα στο head to head, αφού προηγείται με 14-8, έχοντας κερδίσει τρεις από τους πέντε αγώνες τους στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Αυτός ο αγώνας θα γίνει αύριο Σάββατο (21/11) στις 21.30, ενώ Κάρλος Αλκαράθ και Μπεν Σέλτον θα αναμετρηθούν στις 15.30.