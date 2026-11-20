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Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2027, ξεκαθαρίζοντας πως ακόμη δεν έχει αποφασίσει για το μέλλον του.

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στη Λίβερπουλ, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των «κόκκινων» και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μιλώντας στο Sky, ο αρχηγός της Λίβερπουλ ξεκαθάρισε ότι όσα ακούγονται για την επόμενη ομάδα του δεν ανταποκρίνονται σε κάποια ειλημμένη απόφαση.

«Ό,τι κι αν συμβεί μετά τη φετινή σεζόν, θα το δούμε. Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τι θα κάνω την επόμενη χρονιά, δεν είναι αλήθεια. Δεν έχω ιδέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο 35χρονος αμυντικός τόνισε ότι αισθάνεται καλά σωματικά, φροντίζει τον εαυτό του και θεωρεί πως έχει ακόμη αρκετά χρόνια ποδοσφαίρου μπροστά του.

Ο Φαν Ντάικ στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του με τη Λίβερπουλ, χαρακτηρίζοντας την πορεία του στον αγγλικό σύλλογο απίστευτη και επισημαίνοντας ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής του.

Έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία στο Άνφιλντ, δήλωσε ευγνώμων για όσα έχει ζήσει, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.