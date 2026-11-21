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Μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση η Παρτιζάν έκαμψε την αντίσταση της Μπεσίκτας στην παράταση, επικρατώντας με 91-87, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κάρλικ Τζόουνς.

Οι Τούρκοι μπήκαν καλύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκαν με 20-22 στην λήξη του, όμως στη συνέχεια η Παρτιζάν ανέβασε την απόδοσή της και με επί μέρους 21-19 στη δεύτερη περίοδο, το ημίχρονο έκλεισε στην ισοπαλία (41-41).

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Παρτιζάν να παίρνει τα ηνία του αγώνα, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (63-59), με την Μπεσίκτας, ωστόσο να μένει «ζωντανή» στο ματς.

Ουόκερ και Τζέφρις έστειλαν το ματς στην παράταση

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με σερί 5-0 της Παρτιζάν, όμως η Μπεσίκτας έβγαλε αντίδραση και με δύο μεγάλα καλάθια του Λόνι Ουόκερ, έφτασε την διαφορά στους δύο πόντους (75-73) 1:14 πριν την λήξη του αγώνα.

Το φινάλε δεν ήταν ιδανικό για καρδιακούς, με τον Τζέφρις να φέρνει το ματς στα ίσα 12.1'' πριν την λήξη της αναμέτρησης ισοφαρίζοντας σε 77-77, με τον Τζόουνς να δέχεται μπλοκ από τον Τζέφρις στην τελευταία φάση με το ματς να οδηγείται στην παράταση!

Στο έξτρα πεντάλεπτο έσπασαν και πάλι καρδιές, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν καλάθια, όμως στο φινάλε ανέλαβε δράση ο Κάρλικ Τζόουνς που με πέντε συνεχόμενους πόντους, χάρισε στους γηπεδούχους τη νίκη.

Ο Τζόουνς με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Παρτιζάν, με τον Σκότι Ουίλμπεκιν να ξεχωρίζει για την Μπεσίκτας με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

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