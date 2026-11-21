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Πολύ άσχημα είναι τα νέα στην Μπάγερν Μονάχου, αναφορικά με τον τραυματισμό του Χάρι Κέιν στο ματς με την Κολωνία, αφού οι άνθρωποι της επιβεβαιώνουν ότι θα μείνει αρκετό διάστημα εκτός δράσης.

Ο Άγγλος στράικερ αποχώρησε με έντονους πόνους στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Κολωνία προκαλώντας άμεσα συναγερμό στους ανθρώπους της Μπάγερν, με τους φόβους να επιβεβαιώνονται λίγο αργότερα.

Όπως ενημέρωσε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, ο Χάρι Κέιν υπέστη ρήξη συνδέσμων και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράση για διάστημα τριών μηνών, κάτι που σημαίνει ότι θα επιστρέψει τον Φεβρουάριο του 2027.

Όπως είναι φυσικό, πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για την Μπάγερν Μονάχου, που θα χάσει τον πρώτο της σκόρερ για μεγάλο χρονικό διάστημα.