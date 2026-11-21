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Ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της Euroleague με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να κλείνουν την... διαβολοβδομάδα με νικηφόρα αποτελέσματα.

Το Τριφύλλι άλωσε την έδρα της Ζαλγκρίρις, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 9-4, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν της Ρεάλ Μαδρίτης στην SUNEL Arena, για το 10-3 στη σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

Πέμπτη (19/11):

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC: 74-80

Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: 72-87

Μπάγερν - Μπασκόνια: 100-81

Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε 79-70

Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96

Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια 92-87

Παρασκευή (20/11)

Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν 107-81

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 92-76

Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας 100-103

Παρτίζαν - Μπεσίκτας 91-87

Η Βαθμολογία:

Βαλένθια 10-3 Ολυμπιακός 10-3 Παναθηναϊκός 9-4 Ντουμπάι 9-4 Φενέρμπαχτσε 8-5 Ερυθρός Αστέρας 8-5 Μπαρτσελόνα 8-5 Ζάλγκιρις 8-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6 Παρτίζαν 7-6 Παρί 7-6 Aναντολού Εφές 6-7 Μπεσίκτας 6-7 Βίρτους Μπολόνια 5-8 Μπάγερν Μονάχου 4-9 Βιλερμπάν 4-9 Αρμάνι Μιλάνο 3-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10 Μπασκόνια 1-12

Η επόμενη αγωνιστική (14η):

Τρίτη (24/11)

19:00 Μπεσίκτας – Παρί

20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη (25/11):

18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν

21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας