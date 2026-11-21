Το Τριφύλλι άλωσε την έδρα της Ζαλγκρίρις, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 9-4, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν της Ρεάλ Μαδρίτης στην SUNEL Arena, για το 10-3 στη σεζόν.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής
Πέμπτη (19/11):
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC: 74-80
Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: 72-87
Μπάγερν - Μπασκόνια: 100-81
Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε 79-70
Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96
Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια 92-87
Παρασκευή (20/11)
Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν 107-81
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 92-76
Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας 100-103
Παρτίζαν - Μπεσίκτας 91-87
Η Βαθμολογία:
- Βαλένθια 10-3
- Ολυμπιακός 10-3
- Παναθηναϊκός 9-4
- Ντουμπάι 9-4
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Ερυθρός Αστέρας 8-5
- Μπαρτσελόνα 8-5
- Ζάλγκιρις 8-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
- Παρτίζαν 7-6
- Παρί 7-6
- Aναντολού Εφές 6-7
- Μπεσίκτας 6-7
- Βίρτους Μπολόνια 5-8
- Μπάγερν Μονάχου 4-9
- Βιλερμπάν 4-9
- Αρμάνι Μιλάνο 3-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
- Μπασκόνια 1-12
Η επόμενη αγωνιστική (14η):
Τρίτη (24/11)
19:00 Μπεσίκτας – Παρί
20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός
21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη (25/11):
18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν
21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας