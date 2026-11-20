Στη ματσάρα της σεζόν ως τώρα ο Αστέρας έφυγε με τη δεύτερη νίκη στην ιστορία του από τη Βαρκελώνη με 103-100 στην παράταση (85-85 κ.δ.), αφήνοντας την Μπαρτσελόνα να «βράζει» με τις αποφάσεις των διαιτητών!

Τα πλέι οφ φαίνεται πως ήρθαν πιο νωρίς, αφού τουλάχιστον έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η αναμέτρηση των Καταλανών απέναντι στους Σέρβους στο «Παλαού Μπλαουγκράνα», με τον Τάισον Κάρτερ να σπάει όλα τα προσωπικά του ρεκόρ και να οδηγεί τον Αστέρα σε ένα μεγάλο διπλό.

Έξαλλοι στην Μπαρτσελόνα τα έχουν με τον Γιάννη Φούφη και τις αποφάσεις του το τέλος του ματς, με τον Τζοέλ Πάρα μάλιστα να αποβάλλεται δείχνοντας το σήμα της ισπανικής ομάδας στον Έλληνα διαιτητή, όντας έξαλλος.

Κάπως έτσι ο Αστέρας άφησε πίσω του την ήττα από την Αρμάνι κι έφτασε στο 8-5, πιάνοντας τους Καταλανούς, που είχαν μία «διαβολοβδομάδα» κόλαση με 0/2 απέναντι στους Σέρβους και την Παρί.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Αστέρα ήταν ο Τάισον Κάρτερ, που σταμάτησε στους 31 πόντους, με 7/10 τρίποντα, κάνοντας ισάριθμα ρεκόρ καριέρας στην Euroleague, φτάνοντας παράλληλα και στην καλύτερη επίδοσή του στο σύστημα αξιολόγησης με 30 βαθμούς.

Στους 16 ο Τζάρεντ Μπάτλερ (3/6 διπ., 7/7 βολές, 6 ασ.), με τον Τζόρνταν Νουόρα να προσθέτει άλλους 13 (2/5 τριπ., 6 ριμπ.). Στους 11 ο Κρίστιαν Κολόκο (5/5 διπ., 7 ριμπ.), έχοντας την τάπα στον Ρόμπινσον που έκρινε ουσιαστικά το ματς.

Για την Μπαρτσελόνα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντάριο Μπριθουέλα με 22 πόντους (5/7 διπ., 3/5 τριπ., 5 ριμπ., 4 ασ.), με τον Τζάστιν Ρόμπινσον να προσθέτει άλλους 21 (3/7 διπ., 5/11 τριπ., 9 ασ.). Στους 20 ο Τζόελ Πάρα (6/7 τριπ., 7 ριμπ.), με τον Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι να έχει άλλους 11 (4/5 διπ.).

Μπήκε με φόρα η Μπαρτσελόνα και πήρε +8

Η Μπαρτσελόνα μπήκε με περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι και με τους Πάρα και Μπριθουέλα κατάφερε να προηγηθεί με 8-2 στο 5', με τον Αστέρα την ίδια στιγμή να τα έχει σπάσει και να μετράει 1/9 σουτ εντός πεδιάς. Από την άλλη η ομάδα του Σέκουλιτς είχε βρει ρυθμό από νωρίς, είχε πλουραλισμό στην επίθεση και με το τρίποντο του Ουμούντε και τον Νούνιεζ έφυγε στο +9 (13-4). Η διψήφια διαφορά δεν άργησε δια χειρός Μπαλτσερόφσκι (16-4), με τους φιλοξενούμενους να σουτάρουν με 4/12. Τάισον και Κάρτερ ανέλαβαν βγουν μπροστά και στο 9' μείωσαν σε 18-11, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 23-15.

Ανέβασε ρυθμό ο Αστέρας κι έφερε τούμπα το ματς

Η ίδια εικόνα, όπως στην πρώτη, και στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, με την Μπαρτσελόνα με τους Μινάγια και Πάρα να πηγαίνουν τους γηπεδούχους στο +14 (29-15) και κάπου εκεί ξεκίνησε η αντίδραση του Αστέρα. Οι φιλοξενούμενοι αρχικά με τον Ντόμπριτς και τον Κολόκο μείωσαν σε 29-21 στο 13', με τον Μπάτλερ με τρίποντο να φέρνει την ομάδα του Ναβάρο στο -5 (29-24). Ο Μπριθουέλα απάντησε στο 15' για το 34-26, με τον Αστέρα όμως πλέον να εμφανίζει καλύτερη εικόνα και με δύο σερί τρίποντα των Οτζελέγιε και Κάρτερ έφτασε σε απόσταση βολής (34-32) στο 17'. Με τον Οτζελέγιε στο 19' να βάζει για πρώτη φορά μπροστά τον Αστέρα με 38-39 και τον Μπαμπ να γράφει το 40-44 του ημιχρόνου, με τον Αστέρα να έχει επιμέρους 29-17 στο δεκάλεπτο.

Ματσάρα στη Βαρκελώνη και θρίλερ!

Η ομάδα του Ναβάρο μπήκε στην τρίτη περίοδο από εκεί που το άφησε και με το τρίποντο του τρομερού Κάρτερ (15π., 5/6 τριπ.) έφτασε για πρώτη φορά στο +8 (45-53), με τον Αμερικανό να είναι στη ζώνη του λυκόφωτος και στο 24' με ακόμα ένα σουτ από την περιφέρεια να κάνει το 49-58 και να φτάνει τους 18 πόντους με 6/7 τρίποντα! Ο Πάρα απάντησε στο 25' και μείωσε σε 52-58, με τους Μπριθουέλα και τον Ρόμπινσον -με τρίποντο- να φέρνει την Μπαρτσελόνα σε απόσταση βολής (57-60) στο 27'. Ο Αμερικανός γκαρντ στο 28' έγραψε το 59-60, με τους Καταλανούς να έχουν επιμέρους 10-2, με τους Ιζούντου και Κολόκο όμως να διαμορφώνουν το 59-64 στο 29'. Ο Νταβίντοβατς με 2/2 βολές έκανε το 59-66, με τους Μπριθουέλα και Ουμπάλ όμως να απαντούν σε σερί 5-0 και να γράφουν το 66-68.

Και που να τελειώσει; Παράταση!

Τα νεύρα φυσικά μπήκαν στην εξίσωση, με τον Κράμερ να δέχεται τεχνική ποινή στα 29" και τον Μπριθουέλα να κάνει το 67-68, με τον Νουόρα στο 32' να απαντά για το 67-70. Οι άμυνες δεν επέτρεπαν πλέον εύκολα πόντους, με τον Ρόμπινσον με ένα από τα... τρελά του τρίποντα στο 33' να προσπερνάει με 72-71. Και κάπου εκεί άνοιξαν τα καλάθια, με τις δύο ομάδες με 4 συνεχόμενα σουτ από την περιφέρεια διαμορφώθηκε στο 35' το 75-77. Ο Κολόκο με κάρφωμα έδωσε ανάσα στον Αστέρα 4 πόντων (75-79), όμως ο Μπαλτσερόφσκι και ο Ρόμπινσον (17π., 5/8 τριπ.) με σερί 5-0 έγραψαν το 80-78 στο 36'. Ο Πάρα στο 37' με πολύ δύσκολο τρίποντο πήγε την Μπαρτσελόνα στο +4 (83-79), με τον Κάρτερ (25π.) με 2/2 βολές να κάνει το 83-81. Το λάθος του Μάρτιν έφερε το λέι απ του Νταβίντοβατς για το 83-83 στο 38', με τον Σέρβο άσο στο 1:48 για το τέλος με 2/2 βολές βάζει μπροστά τον Αστέρα με 83-85. Οι Καταλανοί έκαναν δύο λάθη σε κρίσιμο σημείο, με τον Κάρτερ να αστοχεί σε τρίποντο στα 52", με τον Μπαλτσερόφσκι στα 32" να ισοφαρίζει σε 85-85. Ο Πολωνός άσος μάλιστα στη συνέχεια έκλεψε, αλλά τόσο το τρίποντο του Ρόμπινσον, όσο και το φόλοου του Μινάγια βρήκαν στεφάνι και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση!

Η ματσάρα της χρονιάς είχε... Αστέρα στο φινάλε!

Το έξτρα πεντάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο από τον Πάρα, που είχε πλέον 6/6 και 20 πόντους, με τον Κάρτερ (27π.) να απαντά για το 88-87. Ο Μπριθουέλα το 41' με λέι απ έκανε το 90-87, με τον Νουόρα με κάρφωμα να διαμορφώνει το 90-89. Ο Μάρτιν (6 λάθη) έκανε το 22ο λάθος των Καταλανών, με τον Μπάτλερ να κάνει το 90-91 στο 42' και τον Νίμπο με 1/2 βολές να ισοφαρίζει σε 91-91. Ο Μπάτλερ στο 43' με 2/2 βολές έκανε το 91-93 κι έστειλε τον Ουμούντε στον πάγκο με 5 φάουλ, με τον Ρόμπινσον με... ακροβατικό να φέρνει και πάλι το ματς στα ίσα (93-93). Ο Νταβίντοβατς έκανε τη... βρώμικη δουλειά για τον Αστέρα και στο 44' με 2/2 βολές μετά από επιθετικό ριμπάουντ έγραψε το 93-95, όμως η ώρα του Ρόμπινσον είχε έρθει, με τον Αμερικανό να ισοφαρίζει σε 95-95. Ο Μπαμπ στο 1:16 για το τέλος διαμόρφωσε το 95-97, με τον Μπριθουέλα στα 48" με τρίποντο να βάζει μπροστά την Μπαρτσελόνα με 98-97! Ο Μπάτλερ στα 28" με 2/2 βολές έφερε ακόμα μία αλλαγή στο προβάδισμα (98-99), με τον Κολόκο στα 10" να κόψει στα ίσα τον Ρόμπινσον και τον χαμό να κάνει την εμφάνισή του μετά το αντιαθλητικό που έδωσε ο Φούφης στον Πάρα, με τον Κάρτερ να γράφει το 98-102 στα 6" και τον Αστέρα μέσα σε μεγάλη ένταση να παίρνει τη νίκη με 100-103.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 40-44, 66-68, 85-85 (κ.δ.), 100-103 (παρ.)

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς