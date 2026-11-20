Ο Κώστας Παπανικολάου, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέρθηκε στην περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους «PlayMakers»:

«Παίζαμε απέναντι σε πολύ καλή ομάδα που προερχόταν από ήττα. Ξέραμε ότι θα είναι ακόμα πιο δυναμικοί στην προσέγγισή τους μετά από ένα κακό ματς με την Μπεσίκτας. Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, τα παιδιά που ξεκίνησαν έθεσαν τον ρυθμό. Μπήκαν με πολύ δύναμη, αυτό έδωσε μομέντουμ για τα επόμενα δεκάλεπτα. Στο τέλος χαλαρώσαμε και λίγο.

Δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοιο ματς απέναντι στην Ρεάλ. Το μόνο που σκέφτομαι και ελπίζω και τα υπόλοιπα παιδιά είναι ότι πρόκειται για ακόμα μια νίκη. Πρέπει να προχωρήσουμε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Μεγάλη νίκη αλλά δε σου δίνει κάτι τώρα. Σημαντικό για την ψυχολογία. Υπάρχουν παίκτες που έχουν τραβήξει μεγάλο κουπί τους τελευταίους μήνες και αυτό είναι ένα μπουστάρισμα στην ψυχολογία για να συνεχίσουμε δυνατά.

Από τα πιο σημαντικά πράγματα για μια ομάδα που θέλει να πετύχει το να καταφέρνει, παρά τα προβλήματα και τις συνθήκες που υπάρχουν σε ένα ματς, να βρεις τις λύσεις, να μην ρίχνει το επίπεδο και να κερδίζει παιχνίδια. Και εμείς έχουμε δώσει τα διαπιστευτήριά μας.

Τα buzzer-beater μπαίνουν. Ένα κάθε φορά.

Έχω μιλήσει με τον Ντόρσεϊ. Είναι κάποια πράγματα που δεν πρέπει να βγουν παραέξω. Έχουμε μιλήσει, ξέρω που στέκεται, ξέρει που στέκομαι, ξέρει που στέκεται η ομάδα. Του είπα ότι είναι μεγάλο παιδί και προχωράμε. Δεν είναι πράγματα για να τα πούμε στον αέρα. Ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα και για τον ίδιο».