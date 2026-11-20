Σε ένα ματς με τεντωμένα τα νεύρα ο Τζόελ Πάρα είχε έντονα παράπονα από τον Γιάννη Φούφη για αντιαθλητικό φάουλ που έδωσε στον Τάισον Κάρτερ και αποβλήθηκε δείχνοντας το σήμα της Μπαρτσελόνα στον Έλληνα διαιτητή!

Xαμός στο φινάλε της αναμέτρησης των Καταλανών απέναντι στη σερβική ομάδα, με τους Ισπανούς να είναι έξαλλοι με τις αποφάσεις των διαιτητών και ένα φάουλ του Φούφη να βάζει φωτιά στο ματς.

Ο Έλληνας διαιτητής έδωσε αντιαθλητικό στον Πάρα με το σκορ στο 98-99 υπέρ του Αστέρα στα 6" για το τέλος της παράτασης, με τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα να γίνονται έξαλλοι.

Ο Πάρα μάλιστα έδειχνε το σήμα της ομάδας και φώναζε στον Φούφη, με συνέπεια την αποβολή του με δύο τεχνικές ποινές, πριν και ο Τζάστιν Ρόμπινσον χειροκροτήσει ειρωνικά τον Φούφη και δεχθεί κι αυτός το «Τ», την ίδια στιγμή που το «Παλαού Μπλαουγκράνα» πραγματικά «έβραζε».