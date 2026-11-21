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Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ντόντα Χολ ξεχώρισε τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν το μπάσκετ τους.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

Για το ποια θα ήταν η αντίδραση του Μπαρτζώκα αν έχω ο Τζόουνς το τρίποντο: «Δεν ξέρω. Εσείς τις είδατε, δεν έχω ιδέα. Δεν ήταν κον κοντά στο play που σχεδιάσαμε, αλλά το κρατάμε. Για αυτό παίζουμε. Και λίγο πιο πίσω να ήταν, θα το έβαζε γιατί το έβαλε με το ταμπλό».

Για το αν δουλεύουν trick shots: «Κάποιοι ναι. Εγώ και ο Τζόουνς όχι. Αυτό είναι πραγματικό ταλέντο».

Για το ματς: «Έπρεπε να παίξουμε καλά. Ο κόσμος μας έσπρωξε ήταν sold-out. Μας βοήθησε να παίξουμε σαν Ολυμπιακός».

Για τις ασίστ: «Είναι το μπάσκετ του Ολυμπιακού, του κόουτς. Όταν παίζουμε όλοι μαζί είμαστε δύσκολη ομάδα να νικήσει κάποιος».

Για τις απουσίες και την αντίδραση του Ολυμπιακού: «Έχουμε αυτή την νοοτροπία, να βγαίνει κάποιος μπροστά. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Παίζουμε πάντα με ενέργεια και μας αρέσει να παίζουμε μαζί».

Για τον Τζόουνς: «Αυτός είναι ο Ταϊρίκ. Δεν ξέρεις πότε θα παίξει κάποιος καλά. Απόψε ήταν η βραδιά του. Αύριο μπορεί να είναι άλλος. Νομίζω δεν έχασε σουτ απόψε. Αυτός είναι. Παίζει σε υψηλό επίπεδο».