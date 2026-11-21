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Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τάισον Ουόρντ τόνισε πως δεν ήταν εύκολο για τους «ερυθρολεύκους» να επικρατήσουν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στους «PlayMakers»:

«Δεν ήταν εύκολη νίκη. Αυτό που είναι εύκολο είναι να παίζουμε το μπάσκετ μας. Είχαμε πολλές ασίστ. Όταν μοιράζουμε την μπάλα, όταν συμμετέχουν όλοι είμαστε καλύτερη ομάδα. Αυτό μας βοήθησε απόψε.

Όταν ήταν εκτός μερικοί παίκτες, άλλοι έκαναν το step-up. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σε όλη την λίγκα. Είναι ευκαιρία να χτίσεις εμπιστοσύνη με τον κόουτς, βοήθησαν και οι νεαροί παίκτες. Απόψε ήταν ένα καλό παράδειγμα. Δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ, να αμυνθούμε, να μοιράσουμε την μπάλα. Όποιος και να είναι στο παρκέ παίζουμε το μπάσκετ ματς.

Είναι δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Μεγάλες μάχες. Όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει για εμάς, στα αποδυτήρια, στο σταφ, το να κερδίσουμε. Ήρθαν να παλέψουν και έπρεπε να ανταποκριθούμε. Κάναμε καλή δουλειά και συνεχίζουμε.

Ελπίζω να συνεχιστεί το σερί με τα buzzer-beater. Είμαι τόσο σοκαρισμένος όσο και εσείς».