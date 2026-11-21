ΜVP του Ολυμπιακού σ’ αυτήν την 10η νίκη (10-3) που τον διατηρεί στο «ρετιρέ», όπου βρίσκεται και η Βαλένθια, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
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ΜVP του Ολυμπιακού σ’ αυτήν την 10η νίκη (10-3) που τον διατηρεί στο «ρετιρέ», όπου βρίσκεται και η Βαλένθια, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης