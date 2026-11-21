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Οι Ατλάντα Χοκς επικράτησαν με 111-97 των Σάρλοτ Χόρνετς, παίρνοντας τη νίκη με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Χόρνετς έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 31-23, ενώ, παρά το επί μέρους 26-33 των Χοκς, διατήρησαν οριακό προβάδισμα και στο ημίχρονο (57-56).

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους στην τρίτη περίοδο, όπου με επιμέρους σκορ 31-19 πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασαν τελικά στην επικράτηση.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ για τους Χόρνετς ξεχώρισε ο Μουσά Ντιαμπατέ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης