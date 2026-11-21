Οι Χόρνετς έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 31-23, ενώ, παρά το επί μέρους 26-33 των Χοκς, διατήρησαν οριακό προβάδισμα και στο ημίχρονο (57-56).
Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους στην τρίτη περίοδο, όπου με επιμέρους σκορ 31-19 πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασαν τελικά στην επικράτηση.
Ο Τζέιλεν Τζόνσον ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ για τους Χόρνετς ξεχώρισε ο Μουσά Ντιαμπατέ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 15 ριμπάουντ.