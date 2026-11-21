Η Τσέλσι τιμωρήθηκε με πρόστιμο 150.000 λιρών (196.600 δολαρίων) εξαιτίας υβριστικών και διακριτικών συνθημάτων που φώναξαν οι οπαδοί της κατά τη διάρκεια της νίκης της ομάδας επί της Τσάρλτον Αθλέτικ για το Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA).

Η ομάδα της Premier League αποδέχθηκε την κατηγορία. Επιπλέον, της επιβλήθηκε επίπληξη, καθώς και ένα σχέδιο δράσης από ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της FA. Τα συνθήματα ακούστηκαν περίπου στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας. Η Τσέλσι επιβεβαίωσε την ποινή και, σε σχετική ανακοίνωση, καταδίκασε τα προσβλητικά συνθήματα.

«Η ρητορική μίσους που βασίζεται σε θρησκευτικές ή πολιτικές διαφορές – συνθήματα δηλαδή που προκαλούν διχασμό και στοχεύουν συγκεκριμένες θρησκευτικές ή πολιτικές ομάδες – καθώς και κάθε είδους διακριτική γλώσσα, δεν έχουν θέση στον ποδοσφαιρικό μας σύλλογο», ανέφεραν οι «Μπλε».

Ο σύλλογος δήλωσε επίσης ότι θα λάβει μέτρα για τον εντοπισμό των υπευθύνων γι΄ αυτήν τη συμπεριφορά και θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.