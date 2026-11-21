Ο Κάρλικ Τζόουνς μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Παρτιζάν και την Μπεσίκτας, ρωτήθηκε για τα μεταγραφικά σενάρια που τον εμπλέκουν με τον Ολυμπιακό.

Ο Σουδανός γκαρντ απαντώντας στις ερωτήσεις που δέχθηκε, τόνισε ότι διάβασε όσα γράφοντας για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, την ώρα που έπαιζε το GTA VI!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Για να είμαι ειλικρινής, ξέρετε ότι μόλις κυκλοφόρησε το νέο Grand Theft Auto. Ήμουν στο σπίτι και έπαιζα το παιχνίδι. Κάποια στιγμή κοίταξα το κινητό μου και είδα όλα αυτά, αλλά δεν δίνω σημασία σε τέτοια πράγματα.

Με έχετε ακούσει να το λέω και στο παρελθόν. Μου αρέσει που βρίσκομαι εδώ και είμαι απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που με απασχολεί.

Έχουμε τους στόχους μας, είμαστε σε κοινή πορεία και εγώ βρίσκομαι εδώ για να ολοκληρώσω τη δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όσα γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εξαίρεση ίσως όσα δημοσιεύει η σελίδα της Παρτίζαν».