Eκτός από τον Χάρι Κέιν, με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Μπάγερν με την Κολωνία, αποχώρησε και ο Μάικλ Ολίσε, προβληματίζοντας τους ιθύνοντες των Βαυαρών.

Ο Γάλλος εξτρέμ τραυματίστηκε σε μονομαχία με τον Τομ Κράους, δεν κατάφερε να επιστρέψει στο δεύτερο ημίχρονο και αποχώρησε από το γήπεδο με πατερίτσες.

Προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής διάγνωση για τη δική του περίπτωση, με τον Βενσάν Κομπανί να ελπίζει πως ο ποδοσφαιριστής θα έχει ξεπεράσει το πρόβλημα μέχρι τη Δευτέρα. Ο Βέλγος τεχνικός, πάντως, αναγνωρίζει πως οι απουσίες δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Η Μπάγερν καλείται πλέον να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς ήδη απουσιάζουν οι Λουίς Ντίας, Σερζ Γκνάμπρι, Ισμαέλ Σαϊμπάρι και Αλφόνσο Ντέιβις. Με την αναμέτρηση απέναντι στη Λιλ για το Champions League να ακολουθεί στις 25 Νοεμβρίου, οι επιλογές του Κομπανί περιορίζονται ακόμη περισσότερο.