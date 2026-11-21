Την ξεκάθαρη υποστήριξή της στον Τζιάνι Ινφαντίνο ενόψει των εκλογών για την προεδρία της FIFA εξέφρασε η CONMEBOL, με τις δέκα ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες που την απαρτίζουν να τάσσονται ομόφωνα υπέρ της επανεκλογής του Ιταλοελβετού παράγοντα.

Η συνομοσπονδία της Νότιας Αμερικής, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων η Βραζιλία και η Αργεντινή, ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/11) την απόφασή της από την Μπαρανκίγια της Κολομβίας, εκφράζοντας την «ισχυρή στήριξή» της στον νυν πρόεδρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Στην ανακοίνωσή της, η CONMEBOL στάθηκε ιδιαίτερα στην ηγετική παρουσία του Ινφαντίνο από το 2016, όταν ανέλαβε για πρώτη φορά τα ηνία της FIFA, αλλά και στις αλλαγές που έχει προωθήσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η διαδικασία για την ανάδειξη του επόμενου προέδρου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ινφαντίνο, ο οποίος ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023, θα βρεθεί αυτή τη φορά απέναντι σε δύο αντιπάλους. Πρόκειται για τον Γάλλο Φιλίπ Ντιαλό και τον Ιάπωνα Κόζο Τατζίμα.

Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου και ο νικητής θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 106 ψήφους, προκειμένου να εξασφαλίσει την προεδρία.