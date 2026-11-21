Ευχάριστα ήταν τα νέα που ανακοίνωσε ο Λούις Ενρίκε σε πρόσφατη συνέντευξη, καθώς επιβεβαίωσε πως ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι απόλυτα έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Ισπανός τεχνικός ποντάρει στην επιστροφή του Γάλλου σταρ, ελπίζοντας πως μπορεί αν κάνει τη διαφορά σε μια απαιτητική έξοδο. Η Νις του Ολιβιέ Πανταλόνι παραμένει αήττητη στην έδρα της στο φετινό γαλλικό πρωτάθλημα, γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας για τους πρωταθλητές.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Λούις Ενρίκε:

Για το αν είναι έτοιμος ο Ουσμάν Ντεμπελέ για το παιχνίδι με τη Νις: «Το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι να παρατηρείς αν είναι χαμογελαστός ή αν παραμένει πάντα ίδιος κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Το να θέλει να προπονηθεί, να θέλει να απολαύσει την προπόνηση και να χαμογελά συνεχώς – αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβεις ότι είναι έτοιμος.

Και αυτό που είδα κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας προπονήσεων είναι ένας έτοιμος Ντεμπελέ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς ασκεί μεγάλη επιρροή στην ομάδα. Επιπλέον, όχι μόνο ως προπονητής, αλλά και ως φίλαθλος του ποδοσφαίρου, το να βλέπω τον Ντεμπελέ στον αγωνιστικό χώρο αποτελεί πραγματική απόλαυση».

Για την φυσική κατάσταση της ομάδας μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων: «Είναι πάντα μια ιδιαίτερη στιγμή μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Υπάρχουν ακόμα τέσσερις παίκτες που επιστρέφουν, βρισκόμαστε στις μέρες πριν από τους αγώνες και πρέπει να αντιληφθούμε την κατάσταση και να «ζυγίσουμε» τη νοοτροπία της ομάδας ενόψει μιας πολύ δύσκολης αναμέτρησης στη Νίκαια, απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει χάσει ακόμα στην έδρα της».