Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η αβεβαιότητα σχετικά με την ενδεχόμενη τιμωρία του συλλόγου για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League βρίσκεται πίσω από την πρόσφατη αγωνιστική κάμψη της ομάδας του.

Η Σίτι ξεκίνησε τη σεζόν με επτά διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, ωστόσο πηγαίνει στην αναμέτρηση του Σαββάτου (21/11) με τη Φούλαμ, εντός έδρας, προερχόμενη από τρεις συνεχόμενες ήττες πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Ως αποτέλεσμα, βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έξι βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ.

Τον Σεπτέμβριο, ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για 114 από τις 115 οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες είχε κατηγορηθεί από την Premier League. Ο σύλλογος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβληθεί κάποια ποινή, ωστόσο το ενδεχόμενο μιας μεγάλης αφαίρεσης βαθμών θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει στον υποβιβασμό της ομάδας, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η αβεβαιότητα γύρω από την υπόθεση επηρεάζει τους ποδοσφαιριστές.

«Δεν νομίζω ότι οι παίκτες σκέφτονται ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα» δήλωσε ο Μαρέσκα στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (20/11). «Αν θέλουμε να συνδέσουμε τον θόρυβο γύρω από την υπόθεση με τις ήττες, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Άστον Βίλα είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, με τον Ιλιμάν Ντιαγέ, για παράδειγμα, να σημαδεύει το δοκάρι.

Απέναντι στην Μπράιτον, ο τερματοφύλακάς της αναδείχθηκε MVP, ενώ στο παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε την ευκαιρία να σκοράρει και να κάνει το 2-2. Δεν πιστεύω ότι οι παίκτες είναι επικεντρωμένοι στον θόρυβο που υπάρχει γύρω από την υπόθεση».

Ακόμη και χωρίς να έχει επιβληθεί κάποια πιθανή τιμωρία, η Σίτι κινδυνεύει ήδη να χάσει την επαφή με την πρωταθλήτρια Άρσεναλ, η οποία έχει πανηγυρίσει εννέα νίκες στις πρώτες δέκα αγωνιστικές.

Ο Μαρέσκα, πάντως, δεν προτίθεται να παρασυρθεί σε κινήσεις πανικού ή να αλλάξει ριζικά την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας του. Όπως υποστήριξε, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη Σίτι που ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν και σε εκείνη που προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες.

«Σήμερα το πρωί μού είπαν ότι έχουμε δώσει 16 επίσημα παιχνίδια και έχουμε κερδίσει τα 12. Επομένως, αν μου πείτε ότι στα επόμενα 16 παιχνίδια θα κερδίσουμε τα 12, θα το υπογράψω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν πίστευα ότι κάναμε τα πάντα σωστά όταν κερδίζαμε τα παιχνίδια. Αντίστοιχα, δεν πιστεύω ότι τα κάναμε όλα λάθος όταν χάσαμε», πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνικός. Προτεραιότητα, ωστόσο, αποτελεί η βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας, καθώς η ομάδα του έχει δεχθεί οκτώ γκολ στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις της στο πρωτάθλημα.

«Πρέπει επίσης να αναλύσουμε τις ήττες. Στα παιχνίδια με την Άστον Βίλα και την Μπράιτον, ο MVP ήταν και στις δύο περιπτώσεις ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αντίθετα, δεν ήμασταν αρκετά καλοί, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο», ανέφερε ο Μαρέσκα.

«Δεχόμαστε πάρα πολλά γκολ. Τα περισσότερα από αυτά θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει. Η ιδέα είναι να συνεχίσουμε να επιτιθέμεθα με τον ίδιο τρόπο, δημιουργώντας ευκαιρίες, αλλά παράλληλα να βρούμε την απαραίτητη ισορροπία στην αμυντική μας λειτουργία».