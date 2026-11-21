Την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής με έναν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό έχει ως προτεραιότητα η Μπαρτσελόνα, με τον Χάνσι Φλικ να έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Γιόσκο Γκβάρντιολ της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γερμανός τεχνικός αναζητά εδώ και καιρό έναν στόπερ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «AS», θεωρεί πως ο 24χρονος Κροάτης διαθέτει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να ενισχύσει την αμυντική λειτουργία των Καταλανών.

Μάλιστα, ο Φλικ φέρεται να επιμένει στην απόκτησή του, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς ο Γκβάρντιολ υπέγραψε πρόσφατα νέο συμβόλαιο με τους «πολίτες», το οποίο έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2031.

Αξίζει να σημειωθεί πως το περασμένο καλοκαίρι ο προπονητής της Μπαρτσελόνα είχε απορρίψει την προοπτική απόκτησης του Αλεσάντρο Μπαστόνι από την Ίντερ. Ο Ιταλός διεθνής αμυντικός επιθυμούσε να συνεχίσει την καριέρα του στο «Καμπ Νου» και φέρεται να είχε πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο ο Φλικ δεν έδωσε το πράσινο φως και η μεταγραφή δεν προχώρησε.