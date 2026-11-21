Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, οι Τορόντο Ράπτορς κατάφεραν να αποδράσουν με το διπλό από την έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς, επικρατώντας με 105-102.

Οι Καναδοί μπήκαν καλύτερα στο παρκέ και πήραν προβάδισμα με 26-23 στην πρώτη περίοδο, ενώ συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, το οποίο κέρδισαν με 28-25, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 54-48.

Οι Πίστονς προσπάθησαν να αντιδράσουν στην επανάληψη και με επιμέρους σκορ 24-23 στην τρίτη περίοδο μείωσαν τη διαφορά στους πέντε πόντους (72-77), αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της τελικής ευθείας.

Στην τέταρτη περίοδο το Ντιτρόιτ ανέβασε την έντασή του, πίεσε τους Ράπτορς και κατάφερε να κάνει το παιχνίδι πραγματικό ντέρμπι, κάνοντας επί μέρους 30-28 στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους στις κρίσιμες στιγμές και πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη με 105-102, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να αποδεικνύεται μοιραίος στο φινάλε, παρά τη γεμάτη στατιστική του παρουσία.

Ο ηγέτης των Πίστονς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του. Από την πλευρά των νικητών, ξεχώρισε ο Άλεν Γκρέιβς, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, κατέβασε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης