Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έπαιξαν με τη φωτιά, αλλά τελικά κατάφεραν να αποφύγουν το «κάζο», επικρατώντας των Ιντιάνα Πέισερς με 128-119.

Οι Καβαλίερς μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και πήραν από νωρίς το προβάδισμα, ωστόσο οι Πέισερς δεν τους επέτρεψαν να αισθανθούν ασφαλείς, διατηρώντας το παιχνίδι ανταγωνιστικό μέχρι το φινάλε.

Με επιμέρους σκορ 29-29 στην πρώτη περίοδο, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ισορροπημένα, ενώ στο δεύτερο δωδεκάλεπτο οι γηπεδούχοι απέκτησαν ένα μικρό προβάδισμα με 33-32, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 62-61.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Καβαλίερς ανέβασαν την απόδοσή τους και με επιμέρους σκορ 43-22 στην τρίτη περίοδο έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη, ξεφεύγοντας με 105-83.

Ωστόσο, οι Πέισερς δεν κατέθεσαν τα όπλα και πραγματοποίησαν εντυπωσιακή αντεπίθεση στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, κάνοντας επί μέρους 36-23, μειώνοντας σημαντικά τη διαφορά. Παρά την πίεση που δέχθηκαν, οι Καβαλίερς διατήρησαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στο τελικό 128-119.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 51 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την πλευρά των Πέισερς, ξεχώρισε ο Ίβιτσα Ζούμπατς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 τάπες

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης