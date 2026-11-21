Σήμερα ξεκινάει η 8η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League με πέντε αναμετρήσεις. Φυσικά, ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στο «PAOK Sports Arena» τον Άρη στις 17:30.
Την ίδια ώρα, στο «Telekom Center Athens» ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντράρεται με το Μαρούσι.
Νωρίτερα, στις 15:00 ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ, ο Κολοσσός Ρόδου τον Προμηθέα Πάτρας στις 16:00 και τέλος η Δόξα Λευκάδα Elabet το Περιστέρι Betsson στις 17:00.
Αναλυτικά:
15:00 Ηρακλής - ΑΕΚ Sport FM TV 3
16:00 Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας Πάτρας Sport FM TV 4
17:00 Δόξα Λευκάδας Elabet - Περιστέρι Betsson Sport FM TV 5
17:30 ΠΑΟΚ - Άρης Sport FM TV 1 / ΣΚΑΙ
17:30 Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι Sport FM TV 2