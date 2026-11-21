Οι Πέλικανς ξεκίνησαν καλύτερα, παίρνοντας προβάδισμα με 36-33 στην πρώτη περίοδο, ενώ με επιμέρους σκορ 28-23 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 64-56.
Ωστόσο, οι Θάντερ ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στην τρίτη περίοδο, κάνοντας επί μέρους 36-34, για να μειώσουν τη διαφορά στους έξι πόντους (98-92).
Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο η Οκλαχόμα κυριάρχησε, με επιμέρους σκορ 34-22, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και φτάνοντας στη νίκη με 126-120.
Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος σταμάτησε στους 40 πόντους, προσθέτοντας 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στην επικράτηση.
Από την πλευρά των Πέλικανς, ο Ζάιον Γουίλιαμσον ξεχώρισε με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ανατροπή.