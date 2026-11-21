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Με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να πραγματοποιεί ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν των Νιου Όρλεανς Πέλικανς με 126-120.

Οι Πέλικανς ξεκίνησαν καλύτερα, παίρνοντας προβάδισμα με 36-33 στην πρώτη περίοδο, ενώ με επιμέρους σκορ 28-23 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 64-56.

Ωστόσο, οι Θάντερ ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στην τρίτη περίοδο, κάνοντας επί μέρους 36-34, για να μειώσουν τη διαφορά στους έξι πόντους (98-92).

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο η Οκλαχόμα κυριάρχησε, με επιμέρους σκορ 34-22, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και φτάνοντας στη νίκη με 126-120.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος σταμάτησε στους 40 πόντους, προσθέτοντας 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στην επικράτηση.

Από την πλευρά των Πέλικανς, ο Ζάιον Γουίλιαμσον ξεχώρισε με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ανατροπή.

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