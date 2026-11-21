Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με τον Άντονι Ντέιβις να πραγματοποιεί κυριαρχική εμφάνιση, οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς επικράτησαν εκτός έδρας των Σικάγο Μπουλς με 98-94, ολοκληρώνοντας μια μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι «Ταύροι» μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 29-22 στην πρώτη περίοδο, ενώ το δεύτερο δωδεκάλεπτο ήταν απόλυτα ισορροπημένο (31-30), με το Σικάγο να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 60-52.

Ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε δραματικά στην τρίτη περίοδο, όταν οι γηπεδούχοι σημείωσαν μόλις 9 πόντους, επιτρέποντας στους Γουίζαρντς να τρέξουν επιμέρους σκορ 23-9 και να περάσουν μπροστά με 75-69.

Στην τελευταία περίοδο οι Μπουλς προσπάθησαν να επιστρέψουν, κερδίζοντας το δωδεκάλεπτο με 25-23, όμως η Ουάσινγκτον διατήρησε το προβάδισμά της και έφτασε στη νίκη με 98-94.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος κυριάρχησε με 36 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ, οδηγώντας τους Γουίζαρντς στο διπλό.

Από την πλευρά των ηττημένων, ο Νόρμαν Πάουελ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε ένα παιχνίδι όπου το καταστροφικό τρίτο δωδεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστικό για τους Μπουλς.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης