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Οι Φοίνιξ Σανς έκαμψαν την αντίσταση των μαχητικών Γιούτα Τζαζ, επικρατώντας με 111-101.

Οι Σανς ξεκίνησαν καλύτερα, παίρνοντας προβάδισμα με 26-23 στην πρώτη περίοδο, ενώ με επιμέρους σκορ 35-26 στη δεύτερη πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 61-49.

Η Γιούτα προσπάθησε να αντιδράσει στην τρίτη περίοδο, όμως το Φοίνιξ διατήρησε τον έλεγχο με επιμέρους 28-27, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 13 πόντους (89-76).

Στην τέταρτη περίοδο οι Τζαζ ανέβασαν την απόδοσή τους και με επιμέρους σκορ 25-19 μείωσαν τη διαφορά, βάζοντας πίεση στους φιλοξενούμενους, που άντεξαν και πήραν τη νίκη

Πρώτος σκόρερ των Σανς ήταν ο Μάιλς Μπρίτζες με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από πλευράς Γιούτα, ξεχώρισε ο Ντάριν Πίτερσον, ο οποίος κατέγραψε 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, πλησιάζοντας το triple-double.

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