Από τη Νίκαια αρχίζει σήμερα η δράση στην 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Stoiximan Super League επιστρέφει δυναμικά, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και σήμερα η 11η αγωνιστική ανοίγει την αυλαία της με μια αναμέτρηση. Η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΚ στο γήπεδο της Νεάπολης σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.

Η «Μαύρη Θύελλα» έχει αποδείξει ότι δυσκολεύει κάθε αντίπαλο και το ίδιο θέλει να κάνει κόντρα στην Ένωση. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας αντιμετωπίζει κάποιες απουσίες, με κυριότερη αυτή του τραυματία Βάργκας, ενώ στη διάθεσή του βρίσκεται ο Πινέιρο. Η ΑΕΚ από την πλευρά της θέλει τη νίκη, πριν το ευρωπαϊκό της παιχνίδι με την Κόμο και ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στον τιμωρημένο Μαρίν και τους ανέτοιμους Ζίνι, Καάρινεν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 21/11

19:30 Καλαμάτα-ΑΕΚ Novasports 1HD

Κυριακή 22/11

16:00 Λεβαδειακός-Ατρόμητος Novasports 1HD

17:00 Παναιτωλικός-Βόλος Elabet Magenta Sport 2

17:30 Παναθηναϊκός-ΟΦΗ ΣΚΑΪ

19:00 Ολυμπιακός-Ηρακλής Magenta Sport 1

19:30 ΠΑΟΚ-Κηφισιά Tutu Deals Novasports 1HD

Δευτέρα 23/11

17:00 Αστέρας Aktor-Άρης Novasports 1HD

Η βαθμολογία

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10 27

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 23

3. ΑΕΚ 9 20

4. ΠΑΟΚ 10 19

5. ΑΡΗΣ 10 19

6. ΟΦΗ 10 17

7. ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS 10 14

8. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 12

9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ 10 10

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 10 9

11. ASTERAS AKTOR 10 7

12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 6

13. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 10 6

14. ΒΟΛΟΣ ELABET 10 0