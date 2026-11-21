Η Stoiximan Super League επιστρέφει δυναμικά, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και σήμερα η 11η αγωνιστική ανοίγει την αυλαία της με μια αναμέτρηση. Η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΚ στο γήπεδο της Νεάπολης σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Η «Μαύρη Θύελλα» έχει αποδείξει ότι δυσκολεύει κάθε αντίπαλο και το ίδιο θέλει να κάνει κόντρα στην Ένωση. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας αντιμετωπίζει κάποιες απουσίες, με κυριότερη αυτή του τραυματία Βάργκας, ενώ στη διάθεσή του βρίσκεται ο Πινέιρο. Η ΑΕΚ από την πλευρά της θέλει τη νίκη, πριν το ευρωπαϊκό της παιχνίδι με την Κόμο και ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στον τιμωρημένο Μαρίν και τους ανέτοιμους Ζίνι, Καάρινεν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 11ης αγωνιστικής
Σάββατο 21/11
19:30 Καλαμάτα-ΑΕΚ Novasports 1HD
Κυριακή 22/11
16:00 Λεβαδειακός-Ατρόμητος Novasports 1HD
17:00 Παναιτωλικός-Βόλος Elabet Magenta Sport 2
17:30 Παναθηναϊκός-ΟΦΗ ΣΚΑΪ
19:00 Ολυμπιακός-Ηρακλής Magenta Sport 1
19:30 ΠΑΟΚ-Κηφισιά Tutu Deals Novasports 1HD
Δευτέρα 23/11
17:00 Αστέρας Aktor-Άρης Novasports 1HD
Η βαθμολογία
1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10 27
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 23
3. ΑΕΚ 9 20
4. ΠΑΟΚ 10 19
5. ΑΡΗΣ 10 19
6. ΟΦΗ 10 17
7. ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS 10 14
8. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 12
9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ 10 10
10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 10 9
11. ASTERAS AKTOR 10 7
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 6
13. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 10 6
14. ΒΟΛΟΣ ELABET 10 0