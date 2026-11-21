Μια ξεχωριστή συνάντηση με την ελληνική ομογένεια της Ντόχα είχαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Παίδων, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου την Ελληνική Πρεσβεία στο Κατάρ, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στο FIFA U-17 World Cup Qatar 2026.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση της Ελληνικής Πρεσβείας και αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους νεαρούς διεθνείς να συναντηθούν με μέλη της ελληνικής κοινότητας του Κατάρ και να μοιραστούν μαζί τους τη χαρά της ιστορικής παρουσίας της Ελλάδας στην κορυφαία διοργάνωση.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχαν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17, καθώς και η επίσημη μασκότ της διοργάνωσης, που έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο στη συνάντηση και αποτέλεσαν πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Κατάρ, Χρήστος Καποδίστριας, μαζί με τη σύζυγό του, Νότα Κούγια Καποδίστρια, τα στελέχη της Πρεσβείας, καθώς και η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάιρα Μυρογιάννη, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στο Κατάρ.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία και η ενθουσιώδης συμμετοχή των μελών της ελληνικής ομογένειας, με μικρούς και μεγάλους να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους νεαρούς διεθνείς, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να τους εκφράσουν την αγάπη και τη στήριξή τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κυριάρχησαν τα συγχαρητήρια προς τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της αποστολής για την πρόκριση και την παρουσία της Εθνικής Ομάδας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και για τη σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Παράλληλα, εκφράστηκαν από τους Έλληνες του Κατάρ θερμές ευχές για επιτυχία στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.