O οδηγός της Mercedes έχει τιμωρηθεί με ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση, οπότε χάνει την pole position. Ο νεαρός Ιταλός σημείωσε την καλύτερη επίδοση στα δοκιμαστικά με χρόνο 1:33.893 στην τελευταία προσπάθειά του, αφήνοντας 258 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του τον Φερστάπεν.
Όμως, ο Αντονέλι έχει πάρει ποινή θέσεων στην εκκίνηση και θα εκκινήσει έκτος, με αποτέλεσμα ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull να «κληρονομεί» την πρώτη θέση. Ο Ολλανδός θα έχει δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον Τζορτζ Ράσελ με την άλλη Mercedes, ενώ από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν οι Λάντο Νόρις και Ιζάκ Ατζάρ.
Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ κατετάγη έκτος και ο Όσκαρ Πιάστρι έβδομος, αλλά ο οδηγός της McLaren θα εκτίσει ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση.
Η πρώτη δεκάδα στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Λας Βέγκας έχει ως εξής:
1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:33.893
2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:34.151
3. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:34.224
4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:34.244
5. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 1:34.592
6. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) 1:34.668
7. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:34.899
8. Λίαμ Λόσον (Ν. Ζηλανδία/Racing Bulls) 1:35.090
9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 1:35.105
10. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 1:35.314
MAX VERSTAPPEN WILL START FROM POLE POSITION FOR THE LAS VEGAS GRAND PRIX 🤩 *Kimi Antonelli was quickest in qualifying but has a five-place grid penalty for the race #F1 #LasVegasGP https://t.co/2RefE1PH1F— Formula 1 (@F1) November 21, 2026