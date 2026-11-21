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O νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ήταν ο ταχύτερος στα επίσημα δοκιμαστικά για το αυριανό (22/11, 06:00) γκραν πρι του Λας Βέγκας, αλλά ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position.

O οδηγός της Mercedes έχει τιμωρηθεί με ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση, οπότε χάνει την pole position. Ο νεαρός Ιταλός σημείωσε την καλύτερη επίδοση στα δοκιμαστικά με χρόνο 1:33.893 στην τελευταία προσπάθειά του, αφήνοντας 258 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του τον Φερστάπεν.

Όμως, ο Αντονέλι έχει πάρει ποινή θέσεων στην εκκίνηση και θα εκκινήσει έκτος, με αποτέλεσμα ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull να «κληρονομεί» την πρώτη θέση. Ο Ολλανδός θα έχει δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον Τζορτζ Ράσελ με την άλλη Mercedes, ενώ από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν οι Λάντο Νόρις και Ιζάκ Ατζάρ.

Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ κατετάγη έκτος και ο Όσκαρ Πιάστρι έβδομος, αλλά ο οδηγός της McLaren θα εκτίσει ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση.

Η πρώτη δεκάδα στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Λας Βέγκας έχει ως εξής:

1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:33.893

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:34.151

3. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:34.224

4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:34.244

5. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 1:34.592

6. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) 1:34.668

7. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:34.899

8. Λίαμ Λόσον (Ν. Ζηλανδία/Racing Bulls) 1:35.090

9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 1:35.105

10. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 1:35.314