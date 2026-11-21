O Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο πέτυχε ένα αυτογκόλ που διεκδικεί… βραβείο.

Ένα από τα απίθανα αυτογκόλ σημείωσε το βράδυ της Παρασκευής ο Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο, στο ματς Κυπέλλου με την Παρέδες. Οι «δράκοι» [ροηγήθηκαν με τον Φοφανά στο 40’, αλλά στη συνέχεια είδαν δικό τους ποδοσφαιριστή να ισοφαρίζει και να στέλνει το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Στο 57ο λεπτό, ο Σαντάνα μπήκε στην περιοχή της Πόρτο, έκανε το πλασέ, ο Ράμος απέκρουσε και ο Μόουρα χωρίς κάποιον αντίπαλο δίπλα του, ουσιαστικά πλάσαρε στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 1-1.

Αμέσως έκρυψε το πρόσωπό του από ντροπή, έβαλε τα κλάματα και ζήτησε να γίνει αλλαγή, με τους συμπαίκτες του να τον παρηγορούν. Τελικά το αυτογκόλ αν και άγχωσε την Πόρτο, τελικά δεν της στοίχισε, καθώς πήρε την πρόκριση για τους «16» στα πέναλτι με 3-1.

